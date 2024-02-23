Силовики устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку в Карелии

Сотрудники ФСБ и Росгвардии устроили облаву на закрытую ЛГБТ-вечеринку (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) в ночном клубе Full House в Карелии.
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