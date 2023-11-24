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    По-моему, надо не смеяться над такими ... скажем - НЕСЕРЬЁЗНЫМИ заявлениями о нашем, якобы, ВСЕМОГУЩЕСТВЕ, а ПОДДЕРЖИ...Путинская машина ...
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  • Ирина Черных
    Дезинформация - это наше всё! Будем и дальше дезинформировать  западных глупцов)Путинская машина ...

Путинская машина дезинформации

Путинская машина дезинформации

Ну вот все и прояснилось, а то выборы, бюджеты какие-то.

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Комментарии
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Ирина Черных
Дезинформация - это наше всё! Будем и дальше дезинформировать  западных глупцов)
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11 час.
МС
Марина Свобода
а почему вас это возмущает? Это война - война за умы и настроения.  Вот только хотелось бы, чтобы там все делали, как на войне, а в своей стране прекратили дезинформацию.  Голова уже не выдерживает
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6 час.
Алексей Горшков
По-моему, надо не смеяться над такими ... скажем - НЕСЕРЬЁЗНЫМИ заявлениями о нашем, якобы, ВСЕМОГУЩЕСТВЕ, а ПОДДЕРЖИВАТЬ их в информационном плане! Восточные единоборства построены на принципе использовании энергии соперника в свою пользу. Почему наш Президент явно использует этот принцип - а те, кто ступенью ниже - уже НЕТ ?! Он же ЭФФЕКТИВЕН !!! Кстати, мне кажется - надо усиленно работать и по раздроблению противника изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо,как и наши ... недруги - не стесняться &quot;взламывать&quot; соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! Допустим - между Украиной и Польшей - и &quot;Львiв&quot; и &quot;Волынская резня&quot;; между той же Польшей и Литвой - из-за виленских земель; между ОПЯТЬ ЖЕ Польшей (она - вообще какой-то &quot;рекордсмен&quot; по неуживчивости с соседями) и Германией насчёт земель бывшей Восточной Пруссии и Восточной Германии;между Англией и Шотландией,СНОВА Англией и Ирландией (после Польши она - &quot;призёр&quot;); Каталонией и Испанией; и т.д.,и т.п.! Есть противоречия между КАЖДОЙ европейской страной и США и В ЦЕЛОМ - между европейцами и американцами... А уж противоречия ВНУТРИ США ... Ёлки-палки - САМА СУДЬБА дарит нам такой подарок,подготовленный нашим предками,а мы этого не только не видим,но и просто ВСЯЧЕСКИ УВОРАЧИВАЕМСЯ от него! По-моему,&quot;чёрное&quot; движение BLM нам можно и нужно использовать в своих целях! Кто боролся за права негров,когда в США &quot;Ку-клус-клан&quot; хозяйничал? СССР ! Кто снял фильм &quot;Максимка&quot;? СССР ! Когда вышел на экраны фильм &quot;Цирк&quot;? ПРИ СССР, причём СТАЛИНСКОМ !!! Кто способствовал развалу системы колониализма - причём созданной ИМЕННО ЗАПАДОМ ? СССР ! Кто во время Гражданской войны в США поддержал северян,в то время как Великобритания и Франция рабовладельческий Юг там поддерживали? Российская империя! Да мы всегда,независимо от строя,за негров вписывались! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и &quot;прогрессивную интеллигенцию&quot; в Российской империи,поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит,что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! Надо у них учиться!
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