Мигранты будут протестовать. Оппозиция подливает масла в огонь: в чем дело

В России оппозиционные силы планируют организовать масштабные протесты с участием мигрантов. По данным источников Telegram-канала INSIDER-T в Госдуме, правоохранительные органы уже приведены в состояние повышенной готовности в связи с этой угрозой.
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