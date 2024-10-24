Страховщики объяснили выгоды для россиян от налога на заграничный отдых

Туроператоры хотят, чтобы страховые гарантии отдыхающим вдали россиянам стали заботой государства Предложение о введении налога для покупателей заграничных туров может стать важным инструментом гарантий нормального отдыха россиян за границей, заявил amic.
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