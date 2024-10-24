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Страховщики объяснили выгоды для россиян от налога на заграничный отдых

Страховщики объяснили выгоды для россиян от налога на заграничный отдых

Туроператоры хотят, чтобы страховые гарантии отдыхающим вдали россиянам стали заботой государства Предложение о введении налога для покупателей заграничных туров может стать важным инструментом гарантий нормального отдыха россиян за границей, заявил amic.

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