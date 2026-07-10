Lada Azimut получит 150-сильный турбомотор и автомат в 2027 году

АвтоВАЗ раскрыл планы по выпуску более мощной модификации нового кроссовера Lada Azimut. Сотрудник дизайн-центра компании Сергей Кутузов сообщил, что версия с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью не менее 150 лошадиных сил и классической автоматической коробкой передач появится в 2027 году.