Kamala Horris (KAMA) уверенно набирает обороты среди монет-мемов PolitiFi, тенденция по-видимому обусловленная настроениями на платформе Polymarket, где она расширяет свое преимущество над Дональдом Трампом.
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