Краснов: прокуратура РФ успешно противостоит современным вызовам и угрозам

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин День работника прокуратуры празднуется в России 12 января. Органы ведомства играют важную роль в достижении задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным, а также успешно противостоят современным вызовам и угрозам.
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