Шахматист Карякин провел мастер-класс для участников СВО

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лина любимцева

Путь Карякин проведет мастер-класс по шахматам российским деткам. У нас столько умненьких мальчишек!! Они такие добрые, отзывчивые, прекрасные детки. Я тут пообщалась с ними, у нас во дворе спортплощадка, так там во время игры в футбол один мальчик сломал ногу. Вы бы видели, как мальчишки реагировали! Сопереживали своему товарищу, "скорую"вызывали, встречали ее, заботились о товарище. Побежали водичку купили ему, чтобы попил. ТАК ЗАБОТИЛИСЬ О ТОВАРИЩЕ!! Это нужно было видеть!! Я им по всем тогда помогала. И теперь подружилась с ребятами, мы общаемся. Я их уважаю... ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МАЛЬЧИШКИ У НАС ПОДРАСТАЮТ!! Спасибо их родителям за таких детишек!!!