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Шахматист Карякин провел мастер-класс для участников СВО

Шахматист Карякин провел мастер-класс для участников СВО

Сергей Карякин, заслуженный мастер спорта России по шахматам, провёл мастер-класс для военных, участвующих в специальной военной операции, передает Минобороны.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Путь Карякин проведет мастер-класс по шахматам российским деткам. У нас  столько умненьких мальчишек!! Они такие добрые, отзывчивые, прекрасные детки. Я тут пообщалась с ними, у нас во дворе спортплощадка, так там во время игры в футбол один мальчик сломал ногу. Вы бы видели, как мальчишки реагировали! Сопереживали своему товарищу, &quot;скорую&quot;вызывали, встречали ее, заботились о товарище. Побежали водичку купили ему, чтобы попил. ТАК ЗАБОТИЛИСЬ О ТОВАРИЩЕ!! Это нужно  было видеть!! Я им по всем тогда помогала. И теперь  подружилась с  ребятами, мы общаемся.  Я их уважаю...  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МАЛЬЧИШКИ У НАС ПОДРАСТАЮТ!! Спасибо их родителям за  таких детишек!!!
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