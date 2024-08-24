Эксперт Осаволюк: с 2026 года некоторые семьи получат новую налоговую выплату

Младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк рассказала, что с 2026 года семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут ежегодно получать семейную налоговую выплату.