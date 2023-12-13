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Закон, порядок, государство

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В Приморье сотрудники Госавтоинспекции в ходе погони задержали злостного нарушителя Правил дорожного движения

В дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по г. Находке поступило сообщение от неравнодушной гражданки, которая сообщила, что в районе дома 39 по улице Постышева в автомашине марки ToyotaCoronaPremio находится водитель с признаками опьянения.

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