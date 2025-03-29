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Царьград

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Китай окажет помощь Мьянме: землетрясение унесло 144 жизни, тысячи пострадали

Китай окажет помощь Мьянме: землетрясение унесло 144 жизни, тысячи пострадали

Китай выразил готовность оказать гуманитарную помощь пострадавшей от землетрясения Мьянме. В результате катастрофы в Мьянме погибло 144 человека.

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