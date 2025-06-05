«Стамбул – порченое место»: укро-дипломат требует сменить «излюбленную русскими» переговорную площадку

Политнавигатор Участников конфликта на Украине ожидает не снижение боевых действий, а резкая их эскалация, и это «не такая и плохая новость» для Киева.
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