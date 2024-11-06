Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Южной группировки войск уничтожил личный состав ВСУ на Донецком направлении

Благодаря корректировке огня с разведывательного БпЛА в режиме реального времени, танковый экипаж нанес несколько точных и эффективных ударов по расположению противника.
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