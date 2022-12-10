Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Бол Бол ушел от Ванвлита с помощью кроссовера и сделал скидку под 3-очковый Фульца

Бол Бол ушел от Ванвлита с помощью кроссовера и сделал скидку под 3-очковый Фульца

Центровой «Орландо» Бол Бол в матче с «Торонто» (113:109) в очередной раз отличился эффектной игрой. 218-сантиметровый Бол Бол ушел от разыгрывающего Фреда Ванвлита с помощью кроссовера, а затем неожиданно сделал скидку под 3-очковый Маркелла Фульца.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх