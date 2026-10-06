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ММЦБ 13 октября начнёт сбор заявок на облигации

ММЦБ 13 октября начнёт сбор заявок на облигации

Срок обращения облигаций — 5 лет, купонный период — 30 дней, ставка 1-го купона — не выше 22% годовых.

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