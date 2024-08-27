Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Открытие Трампа: русские отлично воюют зимой

Открытие Трампа: русские отлично воюют зимой

Российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях. Такое мнение в интервью бывшему спецназовцу ВМС США Шону Райану высказал претендент на пост президента США Дональд Трамп.

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