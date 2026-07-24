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Царьград

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Москвичка вернулась с курорта почти с десятком личинок в ноге

Москвичка вернулась с курорта почти с десятком личинок в ноге

Из ноги жительницы России, побывавшей на отдыхе у моря, достали восемь личинок.26-летняя девушка вернулась в Россию из Вьетнама, где много загорала и купалась, с крайне неприятным сюрпризом в виде паразитов.

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