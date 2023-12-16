Шорников: Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС являются иллюзией

Начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз является иллюзией, а не подлинной евроинтеграцией, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
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