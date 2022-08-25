Разработка истребителя шестого поколения в США провалена

Как осваивать бюджетные миллиарды 19 августа 2022 года военно-воздушные силы США выдали пяти ведущим американским аэрокосмическим компаниям контракты на сумму $975 млн каждой на разработку двигателей для перспективного истребителя шестого поколения.
Как осваивать бюджетные миллиарды 19 августа 2022 года военно-воздушные силы США выдали пяти ведущим американским аэрокосмическим компаниям контракты на сумму $975 млн каждой на разработку двигателей для перспективного истребителя шестого поколения.
Свежие комментарии