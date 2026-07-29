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Кошелева перечислила ключевые пункты осмотра электросамоката

Кошелева перечислила ключевые пункты осмотра электросамоката

Исполнительный директор СберСтрахования Елена Кошелева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, на что следует обратить внимание при аренде электросамоката, чтобы поездка прошла без инцидентов.

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