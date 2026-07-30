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Новости Тамбова

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В Тамбове за три года демонтировали 245 ларьков и павильонов

В Тамбове за три года демонтировали 245 ларьков и павильонов

Фото: Администрация города Тамбова Читайте также: Тамбов выплатил 137 млн рублей после расторжения концессии с «Компьюлинком» (сегодня, 11:49) Тамбов вернёт Набережную к прежнему состоянию после реконструкции коллектора (сегодня, 11:38) Тамбов выплатит почти 1,4 млрд рублей по долгам МУП «ТИС» (сегодня, 11:32) В ежегодном отчёте глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что за время проводимой кампании в городе демонтировали более 200 нестационарных торговых объектов — киосков, ларьков и павильонов.

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