В Тамбове за три года демонтировали 245 ларьков и павильонов

Фото: Администрация города Тамбова Читайте также: Тамбов выплатил 137 млн рублей после расторжения концессии с «Компьюлинком» (сегодня, 11:49) Тамбов вернёт Набережную к прежнему состоянию после реконструкции коллектора (сегодня, 11:38) Тамбов выплатит почти 1,4 млрд рублей по долгам МУП «ТИС» (сегодня, 11:32) В ежегодном отчёте глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что за время проводимой кампании в городе демонтировали более 200 нестационарных торговых объектов — киосков, ларьков и павильонов.