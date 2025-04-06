Адвокат назвал причину ареста имущества Чубайса

Арест имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса был необходим как обеспечительная мера. Об этом заявил адвокат, арбитр при Московском коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате России Владимир Юрасов в беседе с «Комсомольской правдой».