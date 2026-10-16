Управление Росреестра по Астраханской области подвело промежуточные итоги реализации закона о «гаражной амнистии», действие которого Государственная Дума продлила еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года.
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