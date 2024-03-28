SciAdv: прием лекарств от СДВГ может привести к ослаблению сердца

Ученые из университета Колорадо обнаружили, что прием лекарств для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности, таких как Аддералл или Риталин, может привести к аритмии, сердечной недостаточности и остановке сердца.
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