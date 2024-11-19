Родная игрушка

Так называется конкурс, организованный Российским обществом «Знание» и Движением Первых. Он нацелен на поддержку и продвижение российских создателей и производителей игр и игрушек и продлится до сентября 2025 года.
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