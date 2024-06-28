Точная дата конца СВО и победитель конфликта от математика-пророка: такого результата не ждал никто Евгения КомароваВ последние дни внимание общественности привлекла новая серия предсказаний от известного математика-пророка Григория Кваши, касающихся текущего военного конфликта на Украине.
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