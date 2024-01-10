Туляки могут зарегистрироваться на "Лыжню России" через "Госуслуги"

Туляки могут зарегистрироваться на масштабное зимнее спортивное событие – всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России" с помощью портала "Госуслуги", сообщает пресс-служба министерства спорта Тульской области.
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