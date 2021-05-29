Сотрудники Госавтоинспекции в Северной Осетии вместе с ребятами из отряда ЮИД городских школ разъясняют пешим жителям дорожные правила

В преддверии выходных стражи правопорядка вместе с представителями отряда ЮИД городских школ разъясняют пешим жителям столицы правила пересечения многополосных дорог, акцентируя внимание на дорожных ловушках, учат распознавать опасные места, откуда неожиданно может появиться движущийся транспорт.