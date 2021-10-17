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На Гаити были похищены 17 американских миссионеров с семьями

На Гаити были похищены 17 американских миссионеров с семьями

Христианские миссионеры из США и члены их семей, включая детей были похищены бандитами в Порт-о-Пренсе на Гаити, 16 октября пишет The New York Times со ссылкой на представителей службы безопасности Гаити.

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