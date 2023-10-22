FSI:Synergy: ученые зафиксировали посмертные "танцы" умерших

Ученые из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований установили камеры в гробы покойников, чтобы исследовать процессы разложения, и зафиксировали посмертные "танцы" - странные движения рук и ног.
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