ИЗВЕСТИЯ iz

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Россия и Судан подпишут новые соглашения в сфере энергетики

Россия и Судан подпишут новые соглашения в сфере энергетики

Новые соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики между Россией и Суданом готовятся к подписанию в ходе второго саммита Россия–Африка в Санкт-Петербурге, заявил «Известиям» председатель российско-суданского делового совета Виктор Чемоданов.

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