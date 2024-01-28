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BYD строит завод в Узбекистане и нацелился на весь мир

BYD строит завод в Узбекистане и нацелился на весь мир

25 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру BYD в Шэньчжэне (Китай). Во время визита Мирзиёев и президент BYD Ван Чуаньфу провели церемонию дистанционного запуска производства на новом заводе BYD в Узбекистане, ознаменовавшую официальный запуск , первого автомобиля этого предприятия.

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