BYD строит завод в Узбекистане и нацелился на весь мир

25 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру BYD в Шэньчжэне (Китай). Во время визита Мирзиёев и президент BYD Ван Чуаньфу провели церемонию дистанционного запуска производства на новом заводе BYD в Узбекистане, ознаменовавшую официальный запуск , первого автомобиля этого предприятия.