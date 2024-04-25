Председатель ВК НПКСК Ван Хунин провел встречу с председателем нижней палаты парламента Казахстана

Пекин, 24 апреля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в среду в Пекине провел встречу с председателем Мажилиса /нижняя палата парламента/ Казахстана Ерланом Кошановым.
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