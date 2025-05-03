В Ялте обсудят системное развитие курортной недвижимости Крыма

14 мая в Ялте состоится бизнес-бранч «Курортный девелопмент в Крыму: вызовы и решения». 15 экспертов-практиков обсудят актуальные вопросы развития курортной недвижимости на полуострове и способы формирования позитивного имиджа региона.
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