Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 950

Число погибших в результате сильного наводнения в Непале увеличилось до 951. «Согласно последнему отчёту, по меньшей мере 951 человек погиб в результате наводнения», — говорится в публикации издания The Kathmandu Post в соцсети Facebook*.
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