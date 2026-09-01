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XENONnT впервые измерил рассеяние низкоэнергетических солнечных нейтрино

XENONnT впервые измерил рассеяние низкоэнергетических солнечных нейтрино

Международная коллаборация XENONnT впервые напрямую зарегистрировала рассеяние низкоэнергетических солнечных нейтрино на электронах атомов ксенона.

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