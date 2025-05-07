 В Сочи на месте сгоревшего санатория за 3 года построят новый

В Сочи на месте сгоревшего санатория за 3 года построят новыйВ Хостинском районе Сочи на месте бывшего санатория «Кавказ» на улице Шоссейной, уничтоженного в начале 90-х пожаром, появится современный профилакторий «Кавказ СПА & Медикал».