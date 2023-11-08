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В Екатеринбурге полиция подвела итоги рейда “Улица” в праздничные выходные дни

В Екатеринбурге полиция подвела итоги рейда “Улица” в праздничные выходные дни

Всего за время рейдов с 3 по 6 ноября сотрудники полиции составили 108 административных протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, мелкое хулиганство, различные нарушения Правил дорожного движения РФ.

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