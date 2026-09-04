⚡️ВС РФ в Чёрном море поразили сухогруз и танкер с комплектующими для производства БПЛА, боеприпасами и горючим для ВСУ Также в порту «Черноморск» поражён сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами, сообщили в Минобороны РФ.