⚡️ВС РФ в Чёрном море поразили сухогруз и танкер с комплектующими для производства БПЛА, боеприпасами и горючим для ВСУ Также в порту «Черноморск» поражён сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами, сообщили в Минобороны РФ.
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