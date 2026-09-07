РИА Новости: билеты в музеи Турции подорожают в среднем на 10%

Турецкая Ассоциация туроператоров анонсировала повышение стоимости входных билетов в популярные культурно-исторические объекты страны для иностранных граждан.
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