Продолжается международный мастер-класса от Владимира Владимировича лично по вопросам того, как надо правильно и эффективно… раньше бы это назвали «поркой», но благодаря советским комедиям мы скажем – как правильно вести ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ среди отдельных султанов-предателей, которые возомнили о себе и не хотят учиться.
Будет объяснять по-плохому: Путин вызвал Эрдогана «на ковёр» в Москву
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
За С-400, за Крым: российская авиация разнесла в клочья дивизион ПВО ВСУ Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/24/za-s-400-za-krym-rossiyskaya-aviaciya-raznesla-v-klochya-divizion-pvo-vsu Может султан приехал предьяву клеить за купленный С400
За С-400, за Крым: российская авиация разнесла в клочья дивизион ПВО ВСУ: EADaily
EADaily
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12 час.
ИК
Иосиф Калинин
Автор спрашивает, что я думаю? Так вот, я думаю, что автор балабол, и не более! Тот же Шарий, только с обратным знаком.
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5 час.
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