Будет объяснять по-плохому: Путин вызвал Эрдогана «на ковёр» в Москву

Продолжается международный мастер-класса от Владимира Владимировича лично по вопросам того, как надо правильно и эффективно… раньше бы это назвали «поркой», но благодаря советским комедиям мы скажем – как правильно вести ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ среди отдельных султанов-предателей, которые возомнили о себе и не хотят учиться.