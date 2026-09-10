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Газета.ру

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Музыкант Садыков преодолел 25 км по лесу, чтобы спастись от медведя в Ленобласти

Музыкант Садыков преодолел 25 км по лесу, чтобы спастись от медведя в Ленобласти

Музыкант Нияз Садыков, известный по роли Виктора Цоя в фильме «Груз 200», рассказал о том, как едва не стал жертвой медведя в лесах Ленинградской области.

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