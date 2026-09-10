Музыкант Садыков преодолел 25 км по лесу, чтобы спастись от медведя в Ленобласти

Музыкант Нияз Садыков, известный по роли Виктора Цоя в фильме «Груз 200», рассказал о том, как едва не стал жертвой медведя в лесах Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Замглавы Таганрог...
- Володин: необосно...
- Губернатор Середю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым