"Невинная история" оказалась ударом по героям СВО: Никита Михалков собрал всю мозаику

ДМ

Денис Милюков

Ну история уже давно должна была научить, что идеологическую битву ни в коем случае нельзя проигрывать, также как и физическое поражение в битве лучше не допускать! Но если физически проиграв сражение, хотя это и тяжело и болезненно, можно за не очень большое время перегрупприроваться, собрать ресурсы и отбить захваченное, то проигрыш в идеологической битве, который мы потерпели более 30 лет назад, ещё долго нам будет аукаться! Насчёт слов ведущей, насчёт жилья, гарантированной работы для молодых семей с достойной оплатой, хорошо развитой социальной сферой, то это должно быть прекрасным дополнением к запрету пропаганды всей этой евромерзости, типа "чайлдфри", извращений с полом и сознанием (ЛГБТ, квадроберов и прочей нечисти! Для детей и подростков должны создаваться абсолютно бесплатные, датируемые государством кружки и секции. В школах, в старших классах следует преподавать предмет "Этика и психология семейной жизни" и кроме того, проводить беседы со студентами и старшекласниками обо всех этих интернет- марафонах, наиболее одиозных деструктивных брёхерах, но для этого тем же специалистам из ФСБ и органов, совместно с педагогами надо разработать методический материал для таких бесед, чтобы педагогу, проходящему беседу поверили и прислушались.