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Царьград

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"Невинная история" оказалась ударом по героям СВО: Никита Михалков собрал всю мозаику

"Невинная история" оказалась ударом по героям СВО: Никита Михалков собрал всю мозаику

"Невинная история" о бытовом разводе супругов оказалась ударом по героям СВО. Режиссёр Никита Михалков собрал всю мозаику.

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Комментарии
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ДМ
Денис Милюков
Ну история уже давно должна была научить, что идеологическую битву ни в коем случае нельзя проигрывать, также как и физическое поражение в битве лучше не допускать! Но если физически проиграв сражение, хотя это и тяжело и болезненно, можно за не очень большое время перегрупприроваться, собрать ресурсы и отбить захваченное, то проигрыш в идеологической битве, который мы потерпели более 30 лет назад, ещё долго нам будет аукаться! Насчёт слов ведущей, насчёт жилья, гарантированной работы для молодых семей с достойной оплатой, хорошо развитой социальной сферой, то это должно быть прекрасным дополнением к запрету пропаганды всей этой евромерзости, типа &quot;чайлдфри&quot;, извращений с полом и сознанием (ЛГБТ, квадроберов и прочей нечисти! Для детей и подростков должны создаваться абсолютно бесплатные, датируемые государством кружки и секции. В школах, в старших классах следует преподавать предмет &quot;Этика и психология семейной жизни&quot; и кроме того, проводить беседы со студентами и старшекласниками обо всех этих интернет- марафонах, наиболее одиозных деструктивных брёхерах, но для этого тем же специалистам из ФСБ и органов, совместно с педагогами надо разработать методический материал для таких бесед, чтобы педагогу, проходящему беседу поверили и прислушались.
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17 час.
ВАРЯГ РУС
&quot;Новые люди&quot; - это &quot;троянский конь&quot; либерастов и проводников западной враждебной нам идеологии. Это было видно исЧо когда &quot;яблоки&quot; явлинского-хакомады прогнили, а &quot;новые люди&quot;  выдвинулись на выборы в госдуму. Как говорится:&quot;те же &quot;яйца&quot; пардонте &quot;яблоки&quot;, но вид с боку&quot;. Просто в шкурке &quot;яблока&quot; либерасты не прошли, а вот слоган &quot;НОВЫЕ&quot; кого то обманул, а кого то ослепил.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Псюшеньке Горячевой надо самой уже прошерстить недавно появившуюся данную партию. Появилось довольно много к ним вопросов не смотря на &quot;малолетство&quot;. Люди может и новые но вот повадки то старые...... Здесь на Северном Кавказе к ним уже есть очень щекотливые вопросы, вплоть до привлечения не только прокурорских но и ФСБ.
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14 час.

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