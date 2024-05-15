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Джонсон заявил, что Дацику хватит двух ударов для победы над Тернером

Джонсон заявил, что Дацику хватит двух ударов для победы над Тернером

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Российский боксер Кевин Джонсон рассказал РЕН ТВ о слабых местах Вячеслава Дацика и Шона Тернера, которые встретятся на ринге "Бойцовского клуба РЕН ТВ" 24 мая в подмосковной Балашихе.

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