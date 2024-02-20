Бобр: обзор зубов, силы и влияния этого зверя

Труд и мозг сделали из обезьяны человека. А труд и зубы сделали бобра самым могущественным грызуном на планете! Небольшой зверь валит вековые деревья, создаёт экосистемы, вырубает свет целым поселениям и даже человека способен укокошить.
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