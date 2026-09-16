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PLOS: истончение сетчатки может указывать на опасное нарушение работы сердца

PLOS: истончение сетчатки может указывать на опасное нарушение работы сердца

Сканирование сетчатки может помочь выявлять фибрилляцию предсердий за несколько лет до постановки диагноза и тем самым вовремя обнаруживать людей с повышенным риском инсульта.

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