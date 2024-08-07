Смоленщине выделят более 63 млн рублей на развитие детского отдыха

13 регионов дополнительно получат миллиард В 2024 году Правительство России направит в 13 регионов один миллиард рублей, который будет направлен на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей.
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