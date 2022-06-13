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Андрей Разин из США заступился за уехавшую из России Аллу Пугачеву

Андрей Разин из США заступился за уехавшую из России Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми в начале весны. Звезда советской эстрады обещала вернуться на родину к осени, однако в стране она впала в немилость из-за скандальных высказываний Галкина о РФ.

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