Артиллеристы-десантники ликвидировали украинскую самоходку на правом берегу Днепра

После выполнения боевой задачи расчет направился в укрытие Подразделение гвардейского артиллерийского полка ульяновских десантников из состава группировки войск «Днепр» ликвидировало украинскую самоходную артиллерийскую установку на правом берегу Днепра на херсонском направлении.
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