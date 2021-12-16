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Новости внешней торговли Китая за 13 декабря 2021

1. Китайские продавцы готовятся к продажам в прямом эфире на Западе во время Рождества Китайские продавцы отправляются за границу через livesteaming С Рождеством и традиционным сезоном потребления на Западе не за горами, прямые трансляции покупок, подпитываемые всплеском покупок на дому во время пандемии COVID-19, быстро набирают популярность среди западных потребителей и являются новым каналом продаж … Сообщение Новости внешней торговли Китая за 13 декабря 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.

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